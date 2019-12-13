Çocukların teknoloji ile tanışması hangi yaş aralığında olmalı? Günde kaç saat tablet kullanmalılar? Oynadıkları oyunların içeriklerinde nelere dikkat edilmeli?

Çocuk ve teknoloji ilişkisi tüm dünyada anne ve babaların cevabını aradığı soru.

Erikson Enstitüsü Erken Çocukluk Döneminde Teknoloji Merkezi kurucu direktörü Dr. Chip Donohue, TRT Haber'e konuştu.

"Faydalarının zararlarından daha fazla olduğuna inanıyorum. Aileler buna sınır koyma, içerik seçiminde çocuklarına rehberlik yapma konusuna eğilmeli. Teknolojiyi komple bir tarafa koymak doğru değil. Ama küçük çocukların en fazla ihtiyacı olan dışarıda oyun oynama da ihmal edilmemeli."

Çocukların öğrenme becerisi gelişiyor

Doktor Donohue, erken çocuklukta teknoloji keşfetmenin faydalarının daha fazla olduğunu vurguladı.

"Küçük çocukların teknoloji kullanması öğrenme becerisini geliştiriyor, daha kolay aletleri öğreniyorlar. Teknoloji, çocukların öğretmeni değil ama onların dünyayı öğrenme araçları. 3,4,5 yaşındaki çocuklar, oldukça karmaşık aletleri çok kolay kullanabiliyor. Bu yeni dijital çağda bir gereklilik olacak."

"Çocuklar teknolojiyi kullanmalı"

Amerikalı uzman çocuklara rehberlik etmenin önemine değindi.

"Çocuk ve teknoloji konusu dünyanın her tarafında tartışmalı bir konu. Ama varsayımların hepsi olasılıklara dayanıyor. Bence bu yanlış bir tartışma. Çocuklar hem oynamalı hem de teknoloji kullanmalı. Önemli olan bizleri burada nasıl denge kuracağımız."

Kaynak: TRT Haber