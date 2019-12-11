Türkiye'nin çocuk odaklı tek "Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı" bugün başladı. Bu yılki ana tema "Çocuk Medyasının Dönüşümü". Konferans, çocuk alanında çalışan tanınmış birçok ismi İstanbul'da buluşturuyor.

Konferansın açılışında konuşan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT'nin çocukları zararlı içerikten korumak için büyük gayret sarf ettiğini söyledi.

Eren, çocukların her türlü medyayı tükettiğini anlatarak, "Çeşitli platformlarda içerik üretmek ve çocuklara zararlı olmayan içerikleri ulaştırabilmek için tüm ekibimizle beraber gayret ediyoruz" dedi.

"Hem çocukların sempatisini hem de ebeveynlerin güvenini kazandı"

İbrahim Eren, yayın hayatına 11 yıldır devam eden TRT Çocuk ile ilgili şunları söyledi:

"Yayına başladığı ilk günden bu yana hem çocukların sempatisini hem de ebeveynlerin güvenini kazanmayı başardı."

Eren TRT Çocuk'un sadece bir televizyon kanalı olmadığını vurgulayarak, "Çocuklar her mecradan zararlı içeriklere erişebiliyorlar. Bu durum zararlı içeriklerle çocuklarımızın karşılaşma riskini de beraberinde getiriyor. Bu sebeple biz TRT Çocuk televizyon kanalı değil, biz TRT Çocuk içerik üreticisi olarak kendimizi yeniden konumladık" dedi.

"TRT Çocuk gibi kanalların izlenmesini destekliyoruz"

Eren, TRT'nin sorumluluklarına dikkat çekti, bilinçli içerikler ürettiklerini anlattı.

"Kültüre, sanata, bulunduğu topluma, ülkesine, bilime ve insanlığa katkı sağlayacak bireyler olarak yetişmesi için çocuklara verilmesi gereken, çocuklara yapılması gereken yatırımları TRT olarak gayret ediyor ve bu bilinçle bir seri işler yapıyor, içerikler üretiyoruz."

Konferansın açılışında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de kürsüdeydi. Ebubekir Şahin, "Televizyonlar, bizlerin denetiminde olan özellikle TRT Çocuk gibi ve gerçekten çok güzel yayınlar yapan çocuk kanallarının izlenmesine karşı değiliz, hatta destekliyoruz" dedi.

2 gün sürecek konferansta alanında uzman yerli ve yabancı isimler tüm yönleriyle çocuk medyasını konuşacak. Ayrıca özel oturum ve atölye çalışmaları yapılacak.

Kaynak: TRT Haber