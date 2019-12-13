Erzurum'da hafızlar at üstünde, halk ise camilerde 5 asırlık "Binbir Hatim Geleneği"ni yaşatıyor.

Erzurum'u doğal afetlerden, savaşlardan ve hastalıklardan korumayı amaçlayan gelenek, 1500'lü yıllarda Pir Ali Baba tarafından başlatıldı. Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, gelenekle ilgili şunları söyledi:

"O dönemde bir zelzele afeti bazı rivayetlere göre bir hastalık salgın afeti meydana gelmiş. Öyle bir vasiyette bulunmuş. Demiş ki eğer siz binbir hatim okursanız Allah o memleketi muhafaza eyler."

Bu yıl ilk hatim, Pir Ali Baba Türbesinde okundu. Eller semaya açıldı, dualar edildi. Atlı hafızlar geleneği gezerek duyurdu.

"Binbir Hatim Geleneği" kapsamında, 1 ay boyunca evlerde ve camilerde hatim okunacak.

Haber: Sefer Azak

Kamera: Ertaç Koçak