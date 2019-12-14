Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinin, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde yer alan El-Yermuk cephesinde Hafter'i destekleyen çok uluslu güçleri topçu ateşiyle hedef aldığı açıklandı. Açıklamada, mevzilerdeki zayiata ilişkin bilgi verilmedi.

UMH tarafından yapılan yazılı açıklamada, General Halife Hafter'i destekleyen yabancı güçlerden bahsedilerek, "çok uluslu" güçlerin 6 Aralık'ta Trablus'a girmeyi planladığı yönünde bilgi alındığı ve saldırı planlarının boşa çıkarıldığı belirtilmişti.

İçişleri Bakanı Fethi Başağa da daha önce yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE), Rus güvenlik şirketi Wagner ve Sudan'daki Cancavid milislerinden oluşan paralı askerlerle Hafter güçlerine destek verdiğini duyurmuştu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Kaynak: AA