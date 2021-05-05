Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki ASFAT tarafından üretilen uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT'ın Azerbaycan'a ihracı sürüyor.

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Bu kapsamda 5 araçtan oluşan ikinci parti teslimat da tamamlandı.

Böylece bugüne kadar Azerbaycan'a teslim edilen MEMATT aracı sayısı 7'ye ulaştı.