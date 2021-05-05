Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan'a 5 MEMATT daha teslim edildi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen 5 uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT daha Azerbaycan'a teslim edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki ASFAT tarafından üretilen uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT'ın Azerbaycan'a ihracı sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Bu kapsamda 5 araçtan oluşan ikinci parti teslimat da tamamlandı.
Böylece bugüne kadar Azerbaycan'a teslim edilen MEMATT aracı sayısı 7'ye ulaştı.
Etiketler: Azerbaycan
Son Haberler
- 15:53
- 15:48
- 15:59
- 15:54
- 15:31
Sıradaki Haber
Belçika'ya siber saldırı: Sistem 2 gün kilitlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz