Hindistan'dan Avustralya'ya dönmek isteyen 9 bin kişiden biri olan 73 yaşındaki Gary Newman, söz konusu yasağın tekrar gözden geçirilmesi için Sidney Federal Mahkemesine başvurdu.

Newman'ın avukatları, Avustralya hükümetinin Hindistan'dan dönen kişileri engelleyecek anayasal yetkiye sahip olmadığını iddia etti.

Yargıç Stephen Burley, hızlandırılmış duruşma tarihinin 48 saat içinde ilan edileceğini açıkladı.

Öte yandan Avustralya Tabipler Birliği, Sağlık Bakanı Greg Hunt ve Başbakan Scott Morrison'ın kararını kınayarak emri geri çekmeye çağırdı.

Irkçılık suçlaması yapılıyor

Ülkede bazı eleştirmenler hükümeti ırkçılıkla suçlayarak, ABD ve Avrupa ülkelerinde COVID-19 vaka sayıları artarken benzer bir karar alınmadığına dikkati çekti.

Yasağı eleştirenler arasında eski Başbakan Malcolm Turnbull, insan hakları avukatı Geoffrey Robertson'ın yanı sıra birkaç Avustralyalı milletvekili ve Hint toplum liderleri var.

Başbakan Morrison, yasağın "Avustralya'nın büyük bir dostu" olarak nitelediği Hindistan ile ilişkilere zarar verebileceğinden endişe duymadığını belirtmişti.​​​​​​​

Morrison, Hindistan'daki vaka sayılarındaki tırmanışın ardından bu ülkeden yapılacak hava yolu seyahatlerinin 15 Mayıs'a kadar askıya alındığını açıklamıştı.