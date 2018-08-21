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Azerbaycan ve Almanya arasında diplomatik kriz

Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Azerbaycan ziyareti sırasında eşlik etmesi öngörülen Alman milletvekili Albert Weiler'e ülkeye giriş yasağı kondu.

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Azerbaycan ve Almanya arasında diplomatik kriz

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Kafkas ülkelerini kapsayan ziyareti öncesi diplomatik kriz çıktı. Azerbaycan, istenmeyen kişi ilan ettiği Alman milletvekili Albert Weiler'e ülkeye giriş izni vermedi.

Alman Bild gazetesinde çıkan haberde  Alman – Güney Kafkasya Karma Parlamento Komisyonu Başkan Vekili Weiler'in 2014 ve 2016 yıllarında Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'a gittiğine yer verildi. Devletler hukukuna göre Azerbaycan toprağı sayılan, ancak Ermeni yanlısı güçlerin işgal ettiği Dağlık Karabağ yüzünden 1990'lı yıllarda Erivan ve Bakü yönetimleri savaşın eşiğine gelmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Bakü'nün Alman Bundestag milletvekili Albert Weiler'e vize vermeyi reddetmesi hakkında açıklama yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hikmet Hacıyev, Weiler'in Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına yaptığı yasa dışı ziyareti nedeniyle istenmeyen kişiler listesine alındığını söyledi.

Kaynak: Deutsche Welle, News.Az

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Baku'nun Alman Bundestag milletvekili Albert Weiler'e vize vermeyi reddetmesi hakkında yorumda bulundu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Hikmet Hacıyev'in sözcüsü Weiler 'in Azerbaycan' ın işgal altındaki topraklarına yaptığı yasadışı ziyareti nedeniyle istenmeyen kişiler listesine alındığını söyledi. "Milletvekili yasadışı olarak Azerbaycan işgal bölgelerini ziyaret etti ve Azerbaycan Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak" non-grata kişiler "listesine dahil edildi, dedi Hajiyev.
Etiketler: Azerbaycan, almanya
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