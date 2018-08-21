S-400'ler 2019'da teslim edilmeye başlanacak

Rus Interfaks Ajansı'nın haberine göre, Rusya devlet savunma şirketi Rosoboronexport, Türkiye'ye S-400'lerin 2019'da teslim edileceğini açıkladı.

Haberde şirketin, yurtdışındaki ticari ortaklarıyla milli para üzerinden alışveriş yapmayı planladığı da belirtildi.

Türkiye'nin Rusya'dan, biri opsiyonlu iki adet S-400 sistemini satın alması öngörülüyor. Sistemin 2019'un ilk yarısında teslim edilmesinin planlandığı belirtiliyor. Anlaşmanın toplam maliyeti 2,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Azami menzili 400 kilometre

Sistemin teslimi halinde, Türkiye, S-400 kullanan ilk NATO üyesi olacak. Bu sistem, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem seyir hem de balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre. Ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eşzamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. Sistemin içinde yer alan bir füzenin ağırlığı 1,8 ton, uzunluğu sekiz metre ve çapı da yaklaşık 50 santimetre. Ayrıca 145 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabiliyor.

Kaynak: TRT Haber