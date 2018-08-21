Gürcistan'da FETÖ üniversitesi 1 yıl öğrenci alamayacak

Gürcistan Eğitim Bakanlığı, ülkede 1995'ten itibaren faaliyet gösteren Uluslararası Karadeniz Üniversitesi'ne, ödenmeyen borçlarından dolayı bir yıl boyunca öğrenci alımını yasakladı.

Bakanlığa bağlı Eğitim Kalite Geliştirme Merkezi'nin Başkanı Tamar Sanikidze yaptığı açıklamada, üniversitenin devlete 715 bin Gürcü Larisi (1 milyon 700 bin lira) borcu olduğunu ifade ederek, "Üniversitenin mal varlığı ve şirketin hissedarların hisselerine tamamen el konulmuş durumda" dedi.

Üniversite yönetiminin borçları ödemediğini ve devletle davalı durumda olduğunu dile getiren Sanikidze, üniversite yönetiminin "borçlarını ödemekten kaçmaya çalıştığını" belirtti.

FETÖ ile bağlantılı 4 okul faaliyet gösteriyor

FETÖ ile bağlantılı olan Tiflis'teki Nikoloz Tsereteli Uluslararası Okulu'nun, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında sona eren ruhsatı Gürcistan makamları tarafından yenilenmemişti.

2017 yılı başında da Batum'daki Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesi'nin ruhsatı, tespit edilen eksiklikler nedeniyle bakanlıkça iptal edilmişti.

Gürcistan Eğitim Bakanlığı, 30 Ağustos 2017'de de FETÖ ile bağlantılı Özel Demirel Koleji'nin ruhsatını yenilememişti. Bakanlığın son kararıyla FETÖ ile bağlantılı faal okul sayısı 4'e düştü. Ülkede, 1993'den bu yana FETÖ okullarının bağlı bulunduğu çatı kuruluş olan "Çağlar Eğitim Kurumları" kısa süre önce ismini "Özel Demirel Koleji Şirketi" olarak değiştirmişti.

Kaynak: AA