Haniye'den "Gazze ablukası sallantıda" mesajı

Gazzeliler, Kurban Bayramı namazını Es-Saraya Meydanı'nda kıldı. Namazı, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye kıldırdı.

Haniye, bayram namazı hutbesinde, İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukanın büyük dönüş ve ablukayı kırma gösterileri ile Filistin halkının fedakârlıklarının bir sonucu olarak sallantıya girdiğini belirtti.

Hamas'ın hiçbir siyasi bedel ödemeden Gazze'deki ablukayı sona erdirme yolunda ilerlediğini ifade eden Haniye, ablukanın ulusal anlaşma ve üzerinde uzlaşılan konuları uygulamak amacıyla gerekli garantileri ortaya koymak için bir Arap güvenlik ağı ile kaldırılacağını aktardı.

Gazze'nin uluslararası, bölgesel ve ulusal tabloda güçlü bir şekilde yer aldığına işaret eden Haniye, Mısır'ın gözetiminde devam eden, Birleşmiş Milletler (BM) ve birçok Arap ülkesinin takip ettiği müzakereler ve diyaloglara dikkati çekti.

"Yüzyılın Anlaşması"nın çöküşü

Haniye, içinde bulunulan sürecin ABD'nin Filistin davası ve dönüş hakkını tasfiye etmek için dayattığı "Yüzyılın Anlaşması"nın çöküşüne sahne olduğuna vurgu yaptı.

Filistinli grupların Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptığı toplantıda iki ana gündem maddesinin görüşüldüğünü belirten Haniye, bunlardan birincisinde, Gazze'deki ablukanın kalkması ve Filistinlilerin haklarının korunması için Filistin uzlaşısı üzerinde görüş birliğine varmak amacıyla Filistin iç meselesinin masaya yatırıldığını ifade etti.

Hamas lideri, ikinci olarak Filistin'in, Mısır, Araplar ve Müslümanlar ile izlenecek strateji üzerinde görüş birliğine varmasının yollarının arandığını belirterek, işgal ile mücadelenin öncelikle Filistin birliği, Arapların desteği ve uluslararası hak anlayışı ile mümkün olduğuna işaret etti.

Uzlaşının gerçekleşmesi için Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ne yönelik yaptırımları kaldırması ve 2011'deki anlaşmaların uygulanmasını taahhüt etmesi gerektiğine dikkati çeken Haniye, ardından ulusal birlik hükümeti kurulabileceğini, Kahire anlaşmalarına dayanan ulusal birlik meclisinin toplanabileceğini ve sonra da genel seçimlere gidilebileceğini vurguladı.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA