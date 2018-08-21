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Afrin’de Kurban Bayramı sevinci

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terörden arındırdığı Afrin'de Kurban Bayramı kutlanıyor.

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Afrinde Kurban Bayramı sevinci

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin'de siviller, huzur ve güven ortamında bayram namazı için camilere akın etti.

Hutbede kurban, bayram ve kardeşlik konuları anlatıldı. Tekbirler getirerek bayram namazını tamamlayan cemaat, cami çıkışında bayramlaştı.

Ebu Bekir Sıddık Camii'nde namazlarını kıldıklarını söyleyen Ahmed Ali, “Huzurlu ve güven içerisinde bir bayram geçiriyoruz. Afrin’de bayram havası güzel” ifadelerini kullandı.

Ali, TSK ve ÖSO birliklerine Afrin’i terör örgütlerinden temizledikleri için teşekkür etti.

TSK ve ÖSO birlikleri, 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezini YPG/PKK'lı teröristlerden temizlemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu, kurban bayramı, afrin
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