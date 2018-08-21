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TSK'dan Münbiç hattında 33. devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 33. devriye görevini yaptı.

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TSKdan Münbiç hattında 33. devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 33.koordineli/bağımsız devriye görevini gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 33. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

 


 

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, munbic
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