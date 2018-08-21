TSK'dan Münbiç hattında 33. devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 33.koordineli/bağımsız devriye görevini gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 33. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 21 Ağustos 2018 tarihinde 33’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/UemrYpeSuv — TSK (@TSKGnkur) 21 Ağustos 2018

Kaynak: AA