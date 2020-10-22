Zengilan, Cebrail ve Füzuli'nin ardından Ermeni işgalinden kurtarılan üçüncü şehir oldu, şehre bağlı çok sayıda köy de geri alındı.



Dağlık Karabağ'ın güney sınırında kontrol Azerbaycan'a geçerken, Zengilan zaferi büyük sevinç yarattı.

1993 yılında Ermenistan'ın işgaline uğrayan kentten ayrılanlar yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı.

İşgalin ardından bölgeyi terk eden Mehmet Aliekberov, şunları söyledi:

"Zengilan rayonu gaz idaresinde çalışıyordum. Saldırı sonucunda Zengilan rayonu işgal oldu. 27 yıl önce biz, 66 model kamyonla üçümüzü beşimizi alıp kaçıp buraya geldik."

Zengilanlı çocukların mutluluğu ise çok büyük; ilk kez ata topraklarını görecek olmanın heyecanı içerisindeler.