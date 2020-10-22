Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı operasyonda, işgal altındaki birçok kenti kurtardı.



Azerbaycan'da yayın yapan ARB24 kanalının spikeri Günel Mövsümova, Ermeni işgali altında bulunan Zengilan kentinin geri alındığı haberini duyurduğu anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Mövsümova, müjdeli haberi, "Ve nihayet Zengilan kenti işgalden kurtarıldı. Çok heyecanlıyım çünkü 27 yıldır Zengilan halkı bu haberi bekliyordu. Heyecanımı anlıyorsunuzdur çünkü 27 yıldır biz Zengilanlılar olarak bu haberi bekliyorduk." sözleriyle duyurdu.