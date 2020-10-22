Haber Giriş: Kaynak: AA
Stockholm ile Pekin arasında Huawei gerilimi
Huawei'ye bir yasak da İsveç'ten geldi. Kasım ayında yapılacak 5G altyapı ihalesine girecek şirketlere, Huawei ve ZTE'nin ürettiği teknolojileri kullanmama şartı getirildi. Pekin yönetimi, karara sert tepki gösterdi.
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Belçika, Fransa ve şimdi de İsveç.
Batı ülkeleri Huawei'nin ürünlerine yasak getiriyor.
İsveç Posta ve Telekom İdaresi de Çinli Huawei ve ZTE'nin 5G altyapı ekipmanlarının kullanılmasını yasakladı.
Karara Pekin yönetiminden sert tepki geldi.
Çin'in Stockholm Büyükelçisi Gui Congyou (Guyi Tonyo), Çin şirketlerinin İsveç kanun ve yönetmeliklerine uyduğunu belirtti, yasağın iptal edilmesi çağrısında bulundu.
Büyükelçi, “Tehdit etmeyi sevmem ancak karardan geri adım atılmazsa Çin'de iş yapan İsveçli şirketlere yaptırım getirilebilir” ifadesini kullandı.
İsveç Enerji ve Dijital Kalkınma Bakanı Anders Ygeman ise, karardan kesinlikle geri adım atmayacaklarını açıkladı.
Etiketler: Çin EkonomisiSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 12:27
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