"Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 685 bin 455'e çıktı.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 454'e ulaştı.

Kıtada COVID-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 18 bin 741 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşti, Mısır'da 6 bin 155, Fas'ta ise 3 bin 79 kişi hayatını kaybetti.

Morityus'ta aktif COVID-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 708 bin 359'a ulaştı, bu ülkeyi 182 bin 580 vakayla Fas ve 105 bin 883 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da COVID-19'a yakalanan 1 milyon 384 bin 275 kişi iyileşti.