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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
[Temsili fotoğraf: AA ]
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapıldı.
Açıklamada, Ermenistan ordusuna ait İHA'nın, bugün sabah saatlerinde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ve Şerur bölgeleri istikametinde yaptığı uçuş esnasında düşürüldüğü kaydedildi.
Etiketler: Karabağ Sorunu Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 12:29
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