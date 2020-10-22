Rivers Valisi Nyesom Wike, eyalette devam eden protestoların şiddette dönüşmesi nedeniyle 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Eyalette dünkü protesto eylemlerinde aralarında 3 polisin bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Wike, "Protestolarda kimliği belirsiz kişiler tarafından eyaletin Oyigbo polis ve mahkeme binaları kundaklandı. İkokwu bölgesinde de yaşanan şiddet olayları nedeniyle çok sayıda mal, mülk zarar gördü. Şiddetin önlenmesi için eyalette 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi" dedi.

Delta Valisi Ifeanyi Okowa da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyalette şiddetin önlenmesi için saat 18.00'dan itibaren 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirterek, sadece temel hizmet sağlayıcılara izin verileceğini kaydetti.

Okowa, protesto eylemleri nedeniyle eyaletteki orta okul ve liselerin 2 Kasım'a kadar kapalı olacağı bilgisini de paylaştı.

Gösteriler ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce bir gencin SARS tarafından öldürülmesinin ardından sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Ülkede devam eden protesto eylemlerinde, farklı bölgelere askerler konuşlandırılırken Lagos, Edo ve Plateau gibi 8 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre, devam eden protestolarda şimdiye kadar 54 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.