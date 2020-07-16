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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]
Azerbaycan ordusunun, sınır hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait X-55 tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğrafını paylaştı.
Etiketler: ermenistan iha Azerbaycan insansız hava aracıSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 10:57
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