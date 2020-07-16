Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 4 artarak 9 bin 792'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Belçika'da COVID-19 vaka sayısının son 24 saatte 167 artarak 63 bin 39'a ulaştığı belirtildi.

Son 1 haftada günlük vaka sayısının ortalama yaklaşık 100'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 12'lik artış gözlemlendiği vurgulandı.

Vaka artışı bölgesel tecrit getirebilir

Vaka sayılarındaki artışın ardından uzmanlar ve hükümet yetkilileri, tüm ülke genelinde tecrit yerine bölgesel kısıtlamalara gidilebileceğine işaret etti. Uzmanlar, tecridin çocuklar için geçerli olmaması, okul ve kreşlerin yaz tatilinden sonra açılması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda uzaktan çalışmanın esas olmaya devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Diğer taraftan, Belçika'daki Flaman ve Valonya bölgeleri, riskli ülkelerden dönen vatandaşlar için evde karantina sürecinin zorunlu olmasına, uyulmaması halinde para cezası kesilmesine karar verdi.