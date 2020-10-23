Haber Giriş: Kaynak: AA
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 4 İHA'yı etkisiz hale getirdi
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait 4 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00-09.00'da Ermenistan'a ait 2 İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, 2 İHA'nın da teknik araçlarla yere indirildiği kaydedildi.
Etiketler: Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 10:50
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