Azerbaycan Milli Meclisi, Fransa Senatosunun Dağlık Karabağ bildirisine karşı itiraz bildirisi kabul etti.

Milli Meclis, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım'da imzalanan anlaşma ile Dağlık Karabağ sorununa son verildiğini hatırlattı.

Yeni gerçekliklerin herkes tarafından kabul edilmesi gerektiğini belirten Azerbaycan Milli Meclisi, hükümete şu çağrıda bulundu:

-Son günlerde aldığı tavır ve yaptığı açıklamalar nedeniyle tarafsızlığını şüphe altında bırakan Fransa'nın Minsk Grubu eş başkanlığından geri çektirilmesi için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına (AGİT) başvuruda bulunulsun.

-Azerbaycan ile Fransa arasındaki siyasi ilişkiler yeniden gözden geçirilsin.

-Azerbaycan ile Fransa arasındaki ticari ilişkiler incelensin ve gereken adımlar atılsın.

"Bölücülüğü destekleyen bir karar"

Milletvekili Aydın Mirzezade'ye göre Fransa, Azerbaycan'ın zaferinin önemini azaltma ve Azerbaycan'a siyasi baskı yapma yolunu seçti.

Mirzezade, "Fransa'nın bu kararı her şeyden önce Fransa'nın kendi imajına bir darbedir. Çünkü bu karar bölücülüğü destekleyen bir karardır. Bu karara göre Fransa'nın yarın İskoçya'nın ve Katalonya'nın da bağımsızlığını tanıması gerekir. Fransa Senatosunun kararı, Fransa devletini zan altında bırakmıştır. Bu karar kabul edilemez." dedi.