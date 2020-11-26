Fransa Senatosu, Ermenistan yanlısı adımlarına bir yenisini ekledi.

Bütün ülkelerin "Azerbaycan toprağı olarak kabul ettiği" Karabağ ile ilgili skandal bir karar aldı.

Dağlık Karabağ'daki sözde yönetimi tanıyan düzenlemeyi kabul etti.

Azerbaycan'dan Fransa'ya sert tepki

Karara ilk tepki Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'den geldi.

Hacıyev, kararın utanç verici olduğunu söyledi. "Bu karar basit bir kağıt parçası, Fransa'da artan İslamofobinin bariz bir örneğidir" dedi.

Hacıyev, Fransa'nın arabulucu rolü dolayısıyla tarafsız ve adaletsiz olması gerektiğini ancak bunu unuttuğuna dikkat çekti.

Hiçbir kuvvetin Azerbaycan'ın kendi topraklarından çıkmasını isteyemeyeceğinin altını çizdi.

Hacıyev, Paris yönetimine, sömürgeciliğinin bugün bile devam ettiğinin göstergesi olan ve 200 yıldır Fransa işgali altında bulunan Mayotte adasını dikkate almasını tavsiye etti.

"Provokasyon olarak kabul edilebilir"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da Fransız Senatosu'nun kararını "taraflı" ve "provokasyon" olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransız Senatosu'nun kararı değerlendirildi.

Söz konusu kararın Ermenistan yanlısı senatörler tarafından önerildiği belirtilen açıklamada, "Fransız senatosunun taraflı bir karar onaylaması provokasyon olarak kabul edilebilir." ifadelerine yer verildi.

Senatoda onaylanan kararın yasal gücü olmadığı kaydedilen açıklamada, "Arabuluculuk rolünü üstlenen bir ülke tarafından böyle bir kararın kabul edilmesi, bu ülkenin tarafsızlığı konusunda ciddi şüphe uyandırıyor. Bu karar, Azerbaycan toplumunda adil bir arabulucu olan Fransa’nın itibarını da baltalıyor." değerlendirmesi yapıldı.

Fransa’daki Ermenilerin Dağlık Karabağ meselesini seçim öncesi kullandığı vurgulanan açıklamada, Fransa hükümetinin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediği anımsatıldı.

Açıklamada, "Fransız Senatosu, önyargılı kararlar kabul etmesi yerine bölgede barış, istikrar ve gelişime hizmet edecek faaliyetlerle meşgul olarak hem Fransa'nın çıkarına hem de bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına yardımcı olur." ifadeleri kullanıldı.