İslami Cihad, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurduğu Filistinlinin şehit olmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Siyonist gücün işlediği yeni suç, işgal devletinin ve onun tepeden tırnağa silahlı ordusunun, ölüm noktalarında savunmasız Filistin halkı aleyhinde uyguladığı ırkçı ve saldırgan tutumunun devamı" sözlerine yer verildi.

İsrail'in söz konusu askeri kontrol noktalarının, bu suçlar karşısında hala sessiz kalan dünyanın gözü görüp, kulağı işitirken; genç, kadın-erkek onlarca kişinin infazına tanıklık ettiğine dikkat çekildi.

İslami Cihad, açıklamasında bu suçların Filistin halkını, kendilerini, topraklarını ve kutsal değerlerini savunmak için sürdürdükleri direniş ve mücadeleden vazgeçirmeyeceğini açıkladı.

Filistinlinin şehit edilmesi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e geçişlerde kullanılan İsrail'e ait Ez-Zaim kontrol noktasında araç içindeki bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurmuştu.

Kudüs'teki Hadassah Hastanesi, Filistinli gencin karnından ağır yaralanması nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise vurulan Filistinlinin araçla ezme girişiminde bulunduğu öne sürülmüştü.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.