Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da camiye İslamofobik mektup gönderildi
Almanya'da Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Bad Saeckingen beldesindeki bir camiye İslamofobik içerikli mektup gönderildi.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mimar Sinan Camii'ne gönderilen ve Fransız Charlie Hebdo dergisinin kapak fotoğrafının yer aldığı mektupta, Müslümanlara hakaret içeren ifadeler kullanıldı.
DİTİB Mimar Sinan Camii Dernek Başkanı Ahmet Fırat, 2 yıl önce de camiye İslamofobik bir mektup gönderildiğini, bugün gelen mektubu yerel yetkililerle paylaştıklarını söyledi.
Fırat, daha önce gönderilen mektubun faillerinin bulunamadığını belirterek bu kez faillerin tespit edilmesi temennisinde bulundu.
Etiketler: Almanya İslam Düşmanlığı
Son Haberler
- 22:18
- 22:16
- 22:01
- 21:57
- 21:36
Sıradaki Haber
Fransa'daki Pantin Camii 6 ay süreyle kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz