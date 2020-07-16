Ermenistan, 12 Temmuz Pazar günü Azerbaycan'ın sınır kenti Tovuz'daki mevzilere yönelik bir saldırı gerçekleştirdi.

Azerbaycan ordusu söz konusu saldırıyı kısa süre içerisinde püskürtürken Ermenistan 100'e yakın kayıp verdi.

İlk saldırıda 4 ve sonraki çatışmalarda 7 olmak üzere toplam 11 Azerbaycan askeri şehit düştü. Ardından, Azerbaycan'ın verdiği karşılıkla bölgedeki tansiyon iyice yükseldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından peş peşe, Ermeni askeri noktalarının imha edildiği görüntüler servis edildi.

Ankara'dan Erivan'a sert tepki

Ermenistan'ın saldırılarına Türkiye'den sert tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir. Kendi toprakları içindeki siyasi, ekonomik, koronavirüs salgınından kaynaklanan sağlık, altyapı ve geniş bir alana yayılan çok sayıda sorununu çözemeyen bir ülkenin böyle bir saldırganlık içine girmesi her şeyden önce kendi halkına saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.

Dünyadan tepkiler

AGİT Minsk Grubu ve Rusya, taraflardan ateşkes ilanı için adım atmalarını istedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, çatışmaların son bulması ve gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı.

ABD ve Avrupa Birliği de tarafların doğrudan iletişim kurarak ateşkese uymalarını istedi.

Paşinyan yönetimi iç siyasette desteği kaybediyor

Daha fazla demokrasi ve refah vaadiyle geldiği başbakanlık koltuğunda 2 yılını dolduran Paşinyan yönetimi, her geçen ay iç siyasette desteğini kaybediyor.

Sınır hattında meydana gelen gerginlikler, Erivan yönetiminin seçmenlerini bir arada tutma çabası olarak değerlendiriliyor.

İşgal altındaki Karabağ'ı ziyaretleri ile Azerbaycan'ı tahrik eden Ermenistan yönetimi, Türkiye ve Azerbaycan'ı karşısına alarak, daha fazla askeri ve ekonomik destek sağlamanın yollarını arıyor.