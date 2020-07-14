Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Ermenistan ordusuna ait topçu birliklerinin vurulma anı havadan görüntülendi
Azerbaycan ordusu, mevzilerine saldırı gerçekleştiren Ermenistan topçu birliklerine, karşı saldırı düzenledi. Saldırıda topçu birliğinin yönetim noktası imha edildi.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında sıcak saatler yaşanıyor. Önceki gün sınırın Tovuz bölgesinde Ermenistan saldırısıyla çıkan çatışmada Azerbaycan ordusu, aralarında üst rütbeli askerlerin de olduğu şehitler verdi.
Ermenistan sivil yerleşim birimlerine ateş açtı. Bakü ordusu buna karşılık Ermenistan mevzilerini imha etti. Resmi açıklama yok ancak Azerbaycan, Ermenistan’ın kayıplarını gizlediğini de vurguladı.
Azerbaycan ordusu, mevzilerine saldırı gerçekleştiren Ermenistan topçu birliklerine, karşı saldırı düzenledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı saldırının havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.
Etiketler: topçu birlikleri Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 20:50
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