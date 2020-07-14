Azerbaycan-Ermenistan sınırında sıcak saatler yaşanıyor. Önceki gün sınırın Tovuz bölgesinde Ermenistan saldırısıyla çıkan çatışmada Azerbaycan ordusu, aralarında üst rütbeli askerlerin de olduğu şehitler verdi.

Ermenistan sivil yerleşim birimlerine ateş açtı. Bakü ordusu buna karşılık Ermenistan mevzilerini imha etti. Resmi açıklama yok ancak Azerbaycan, Ermenistan’ın kayıplarını gizlediğini de vurguladı.

Azerbaycan ordusu, mevzilerine saldırı gerçekleştiren Ermenistan topçu birliklerine, karşı saldırı düzenledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı saldırının havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.