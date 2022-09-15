Bakü-Erivan hattında tansiyon yüksek...

Bölgedeki son duruma ilişkin Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

"Ermenistan normalleşme sürecini baltalamaya çalışıyor"

Abdullayeva, Ermenistan'ın normalleşme sürecini baltalamaya çalıştığının altını çizdi.

"Provokasyonun nedeninin Ermenistan olduğunu genel olarak söyleyebiliriz. Ermenistan tarafından 2020 yılı 3 taraflı razılık imzalandıktan sonra Azerbaycan'ın teşebbüsü ile başlanan bir normalleşme sürecine zarar vermektir."

"Nispi bir sakinlik olsa da gerginlik devam ediyor"

Abdullayeva, bölgede gerilimin hala sürdüğünün altını çizdi ve Azerbaycan'ın barış için çalıştığını vurguladı:

"Nispi bir sakinlik müşahede edilmektedir ama bölgede gerginlik hala sürüyor. Bizim amacımız bölgede gerginliğin olması değil, biz barış istiyoruz."

Şehit sayısı 71'e yükseldi

Abdullayeva, Ermenistan'ı yükümlülüklerini yerine getirmemekle de suçladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sınır bölgesindeki saldırılarında şehit olan askerlerin listesini yayınladı. 50 olan şehit asker sayısı 71'e çıktı.

Bölgede zaman zaman çatışmalar sürüyor.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde olası saldırılara karşı önlem aldı.

Silahlı insansız hava araçlarıyla Ermenistan sınır ha

ttındaki bazı mevziler etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti kapsamında ikili görüşmelerine de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.