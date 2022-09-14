Ermenistan bir kez daha saldırdı, Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi.

12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusu Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirdi.

Azerbaycan saldırıya karşılık verdi.

Çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden 8 toplam 50 asker şehit oldu.

Azerbaycan ordusu Bayraktar TB2'ler ile Ermenistan güçlerini vurdu.

"Şehitlerin kanı yerde kalmadı"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

Aliyev paylaşımında "Şehitlerin kanı yerde kalmadı." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışma ve kayıpların sorumlusunun Erivan yönetimi olduğunun altını çizmiş ve "Ermenistan'ın provokasyon peşinde" ifadelerini kullanmıştı.