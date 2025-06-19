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Dünya
AA 19.06.2025 15:59

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Azerbaycan'da sizin 10 milyon kardeşiniz var. Azerbaycanlılar da biliyor ki 80 milyondan fazla Türk kardeşimiz var. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 'Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'ne katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "(Depremlerin ardından) Kısa sürede on binlerce yeni konut sağlandı. Bu, Erdoğan'ın halkına bağlılığını, sevgisini ve güçlü iradesini gösteriyor. Bu, güçlü Türkiye'nin tezahürüdür. Ancak güçlü bir devlet bu kadar kısa sürede bu kadar büyük imar ve inşaat işleri yapabilir. Azerbaycan'da sizin 10 milyon kardeşiniz var. Azerbaycanlılar da biliyor ki 80 milyondan fazla Türk kardeşimiz var. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği

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