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Dünya
AA 19.06.2025 14:25

Rusya'dan İsrail'e "İran'daki nükleer tesislere saldırıyı durdur" çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail yönetimine İran'daki nükleer tesislere saldırıyı derhal durdurma çağrısında bulunarak Rus uzmanların çalıştığı Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin güvenliğinden endişe duyduklarını söyledi.

Rusya'dan İsrail'e "İran'daki nükleer tesislere saldırıyı durdur" çağrısı
[Fotograf: AA]

Zaharova, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'da en tehlikeli seviyeye ulaşan gerginliğin sürdüğünü aktaran Zaharova, buna İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü'nü ve uluslararası hukuk normlarını ihlal ederek İran'a karşı saldırgan eylemlerde bulunmasının neden olduğunu kaydetti.

Zaharova, İsrail'in saldırılarını kınadıklarını belirterek "Bu, bölgesel ve küresel güvenlik bakımından olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu saldırıları sahte endişelerle haklı gösterme girişimleri utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini hatırlatan Zaharova, durumun endişe verici olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İsrail'in barışçıl nükleer tesislerine yönelik saldırılarını kesinlikle kabul edilemez. Bu uluslararası hukuk açısından yasa dışı, uluslararası güvenliğe kabul edilemez tehditler oluşturuyor ve dünyayı nükleer felakete sürüklüyor. Bunun sonuçları İsrail dahil her yerde hissedilecek. İsrail yönetimini, İran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) denetimindeki nükleer tesislere saldırıyı derhal durdurmaya çağırıyor, Rus uzmanların çalıştığı Buşehr santralinin güvenliğinden endişe duyuyoruz."

Şiddetin durdurulması, ateşkesin ve barışın sağlanması, müzakere masasına dönülmesi gerektiğini vurgulayan Zaharova, Rusya'nın bu konuda destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Zaharova, ABD’yi İsrail ile İran arasındaki çatışmaya dahil olmaması konusunda uyardı.

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