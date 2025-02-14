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Dünya
AA 14.02.2025 22:24

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı tebrik etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni görevinden dolayı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı tebrik etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Şara'ya mesaj gönderdi.

Aliyev mesajında, Şara'yı göreve başlaması dolayısıyla kutladı ve başarılar diledi.

Azerbaycan ile Suriye arasında dostane ve işbirliğine dayalı ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Aliyev, "Azerbaycan, ülkenizin bu önemli geçiş döneminde gerekli destek ve yardımı sağlamaya hazırdır. Azerbaycan-Suriye ilişkilerinin niteliksel olarak yeni bir düzeye taşınması ve işbirliğimizin yeni içeriklerle zenginleştirilmesi için güzel fırsatlar oluştu. Bu vesileyle sizi Azerbaycan'a davet ediyorum. Size en iyi dileklerimi iletiyor, dost Suriye halkına barış, güvenlik ve refah diliyorum." ifadelerini kullandı.

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