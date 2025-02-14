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Dünya
AA 14.02.2025 20:58

Gazze'deki hükümet: Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen konteyner evler henüz bölgeye ulaştırılmadı

Gazze'deki hükümet, Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında bekleyen konteyner ev, ağır ekipman veya iş makinelerinin şu ana kadar bölgeye ulaştırılmadığını açıkladı.

Gazze'deki hükümet: Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen konteyner evler henüz bölgeye ulaştırılmadı
[Fotograf: AA]

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin davranışlarını yakından takip ediyor, arabulucuları günlük olarak ihlalleri hakkında bilgilendiriyoruz. Aynı zamanda, ateşkes anlaşması kapsamında verdikleri taahhütlere uyarak, insani protokol kapsamındaki tüm malzemelerin tür, miktar ve belirlenen takvim doğrultusunda girişinin başlamasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında bekleyen konteyner ev, ağır ekipman veya iş makinelerinin şu ana kadar bölgeye girmediğini kaydeden Maruf, ilgili tarafların verdiği güvenceye göre, söz konusu yardımların gelecek saatlerde giriş yapabileceğini belirtti.

Maruf, ayrıca şunları aktardı:

"Gazze halkının, İsrail'in 15 ay boyunca yürüttüğü soykırım ve etnik temizlik nedeniyle yaşadığı insani ve yaşam koşulları açısından felaket boyutundaki durum, barınma malzemeleri, yakıt, ağır ekipman, tıbbi cihazlar ve altyapı onarım malzemelerinin girişinde oyalama ve ertelemeyi kaldırmaz. Yaklaşık 1,5 milyon insan, evlerinin yıkılması nedeniyle barınaksız kalırken, 2,4 milyonluk Gazze nüfusunun tamamı en temel yaşam hizmetlerinden mahrum durumda ve altyapı tamamen çökmüş halde."

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten, ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak 2025'e kadar Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in altyapıyı, hastaneleri ve yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulları da hedef alan saldırılarında nüfusu 2,3 milyon olan Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.

Bölgeye insani yardım girişinin uzun süre engellenmesi, hastanelerin hizmet dışı kalması, çadırların dahi İsrail ordusunca hedef alınması sebebiyle Gazze halkı ciddi miktarda insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

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