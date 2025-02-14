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Dünya
AA 14.02.2025 19:58

Gazzeliler: Topraklarımızı terk etmeyeceğiz

Gazze Şeridi'nde yüzlerce Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını protesto etti.

Gazzeliler: Topraklarımızı terk etmeyeceğiz
[Fotograf: AA]

Hamas'ın çağrısıyla Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Şüheda Camii önünde toplanan Filistinliler, Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına yönelik söylemlerine tepki gösterdi.

Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, ellerinde "Filistin bizim, Gazze bizim, bu topraklar bizim, hiçbir yere gitmiyoruz, topraklarımızı terk etmeyeceğiz, Gazze planlarınızı yıkacak, bu topraklar yalnızca halkını kucaklar" yazılı pankartlar taşıdı.

Gazzeliler, yerinden edilme planını kategorik olarak reddettiklerini vurgulayarak, topraklarında kalma haklarına bağlılıklarını teyit etti.

Hamas liderlerinden Abdurrahman el-Cemel, "Yerinden edilme planlarına hayır diyoruz. Hak sahibi olanın Filistin halkı olduğunu, Kudüs'ün bizim şehrimiz, terk etmeyeceğimiz topraklarımız olduğunu tüm dünya duysun" ifadelerine yer verdi.

Cemel, topraklarından hiçbir surette ayrılmayacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ciddi bir yıkımın olduğunu söyleyerek "Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e yerleştirilebileceği" önerisinde bulunmuştu.

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