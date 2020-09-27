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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
[Fotoğraf: AA ]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik" dedi.
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Etiketler: son dakika İlham Aliyev Azerbaycan ErmenistanSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 11:06
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