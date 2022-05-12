Profesyonel kariyerinde henüz bir dövüşü kaybetmemiş olan Boksör Terence Crawford'un 7 yaşındaki Talaya Crawford, Nebraska’daki AAU koşu yarışının ilk kısmında ayakkabısını düşürdü.

Pek çok kişi böyle bir durumda pes etmeyi seçse de Talaya için durum farklı gelişti ve küçük kız ayakkabısını giydikten sonra pes etmeden yarışa devam etti.

Geri dönüşü muhteşem oldu

Yarışçıların geri kalanı hızla uzaklaşırken Talaya ayakkabısını giydikten sonra diğer koşucular arasındaki boşluğu kapattı. Yarışın kendinden önceki liderini de geçen Talaya koşuyu birinci olarak tamamladı.

34 yaşındaki Boksör Baba Crawford, kızının azimden gurur duyarak Instagram'a şunları yazdı:

"Bu, pes etmemenin, yüreğin ve cesaretin tanımıdır. Sıkıntılı anında bile her şeyi geride bıraktı. "



