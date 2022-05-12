Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore, Kuzey Kore'nin füze fırlattığını açıkladı
Güney Kore, Kuzey Kore’nin tanımlanamayan bir füzeyi denize doğru fırlattığını bildirdi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’ye ait füzenin doğu kıyısı açıklarına doğru fırlatıldığı ifade edildi.
Füzenin ne kadar uzaklığa ateşlendiği ve ne tür bir füze olduğu bilgisi paylaşılmadı.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, bugün, Kuzey Kore'nin bu yıl 17 balistik füze denediğini ve 7. nükleer denemeye hazırlık için nükleer test sahasını yeniden inşa etmeye başladığını söylemişti.
Etiketler: Güney Kore Kuzey Kore
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