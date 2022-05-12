Yetkililerce yapılan açıklamada, patlama sonucu yanıkları olan 1’i ağır, 20’den fazla yaralının bulunduğu ve bu kişilerin Lübliyana’daki bir hastaneye sevk edildikleri ifade edildi.

Kocevje Belediye Başkanı Vladimir Prebilic, N1’e yaptığı açıklamada, yetkililerin alanda çalıştığını söyledi.

Bölgede yaşayanlara "camlarını kapatmaları ve dışarı çıkmamaları" yönünde uyarı yapıldı.