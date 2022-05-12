Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Slovenya’nın kimya tesisinde patlama meydana geldi
[Fotoğraf: AA]
Slovenya’nın Kocevje şehrindeki bir kimyasal üretim fabrikasında sabah saatlerinde patlama meydana geldi.
Yetkililerce yapılan açıklamada, patlama sonucu yanıkları olan 1’i ağır, 20’den fazla yaralının bulunduğu ve bu kişilerin Lübliyana’daki bir hastaneye sevk edildikleri ifade edildi.
Kocevje Belediye Başkanı Vladimir Prebilic, N1’e yaptığı açıklamada, yetkililerin alanda çalıştığını söyledi.
Bölgede yaşayanlara "camlarını kapatmaları ve dışarı çıkmamaları" yönünde uyarı yapıldı.
Etiketler: Slovenya
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