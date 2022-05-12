Finlandiya'nın muhtemel NATO üyeliğine karşı Rusya'dan açıklama geldi.

Kremlin, söz konusu üyeliğin, Rusya'nın güvenliği için "kesinlikle" tehdit oluşturacağını; askeri blokun genişlemesinin ne Avrupa'yı ne de dünyayı daha stabil hale getireceğini duyurdu.

Finlandiya cumhurbaşkanı ile başbakanı, bugün erken saatlerde ülkelerinin "gecikmeden" NATO'ya katılmak için başvurması gerektiğini söylemişti.

Finlandiya'dan "NATO'ya güç katacağız" mesajı

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO üyeliğine başvurma niyetini beyan eden açıklamanın ardından, "gelecekteki müttefik olarak NATO'yu daha da güçlendireceklerini" söylemişti.

Finlandiya'nın NATO üyeliği için ülke içinde artan bir destek bulunduğunu kaydeden Haavisto, bu desteğin son dönemde yüzde 70'e çıktığını aktarmıştı.

Finlandiya'nın NATO ile zaten yakın iş birliği içinde olduğunu hatırlatan Haavisto, "Finlandiya bölgesel bir güvenlik sağlayıcısıdır ve gelecekteki müttefik olarak NATO'yu daha da güçlendirecektir." diye konuşmuştu.

Stoltenberg: Finlandiya'nın başvurusu memnuniyetle karşılanacak

Öte yandan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyeliğinin hem Finlandiya'yı hem de ittifakı güçlendireceğini vurguayarak, "Finlandiya üyelik başvurusu yaparsa NATO'da memnuniyetle karşılanacak, katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır." ifadesini kullanmıştı.