ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki Cape Hatteras Ulusal Deniz Kıyısında yükselen deniz seviyesi ve gelgit nedeniyle kıyı erozyonu meydana geldi.

Boş olduğu açıklanan bir ev, erozyon nedeniyle çöktü.

Doğu Kuzey Carolina Ulusal Parkları Müfettişi David Hallac yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki, yakın gelecekte Cape Hatteras Ulusal Deniz Kıyısında çöken daha fazla ev olabilir." dedi.

Yetkililer, ziyaretçilere bu bölgedeki plajlardan uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.