Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in "gecikmeden NATO üyeliğine başvurulması gerektiğini" bildiren ortak açıklaması hakkında yazılı değerlendirmede bulundu.

Ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, bunun Finlandiya'nın egemen kararı olduğunu, NATO'nun karara saygı gösterdiğini vurguladı. Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı:

"Finlandiya, üyelik başvurusu yapmaya karar verirse NATO'da memnuniyetle karşılanacak, katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır. Finlandiya, NATO'nun en yakın ortaklarından biri, olgun bir demokrasi, AB üyesi ve Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayan önemli bir ülkedir. NATO üyeliğinin hem Finlandiya'nın hem de NATO'nun güvenliğini güçlendireceği hakkında Cumhurbaşkanı Niinistö ve Başbakan Marin ile aynı fikirdeyim. Üyelik, NATO'nun kapılarının açık olduğunu, Finlandiya'nın kendi geleceğine karar verdiğini gösterecektir."

Finlandiya'dan "NATO'ya güç katacağız" mesajı

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO üyeliğine başvurma niyetini beyan eden açıklamanın ardından, "gelecekteki müttefik olarak NATO'yu daha da güçlendireceklerini" söylemişti.

Finlandiya'nın NATO üyeliği için ülke içinde artan bir destek bulunduğunu kaydeden Haavisto, bu desteğin son dönemde yüzde 70'e çıktığını aktarmıştı.

Finlandiya'nın NATO ile zaten yakın iş birliği içinde olduğunu hatırlatan Haavisto, "Finlandiya bölgesel bir güvenlik sağlayıcısıdır ve gelecekteki müttefik olarak NATO'yu daha da güçlendirecektir." diye konuşmuştu.