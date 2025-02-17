Avusturya'da kan donduran saldırı: 7 kişiyi bıçakladı, oturup güldü

Avusturya'nın Villach kentinde oturum hakkı olan ve bugüne kadar adli vakası bulunmayan bir Suriyeli sığınmacı bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda 14 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de çeşitli seviyelerde yaralandığı aktarıldı.

Görgü tanıkları, 23 yaşındaki saldırganın saldırı esnasında ve sonrasında güldüğünü belirtti.

Tüyler ürpertici görüntülerde, şüphelinin polis memurlarının kendisini silahlarla çevrelemesine rağmen gülümsediği görülüyor.

Suriyeli adam müdahale etti

10 dakikadan az sürdüğü tahmin edilen saldırı, Suriyeli bir yemek dağıtım sürücüsünün oradan geçiyor olması ve cesurca müdahale etmesiyle sona erdi.

42 yaşındaki kahraman Alaaeddin Alhalabi, polis olay yerine gelene kadar kan dökülmesini durdurmak için aracını bıçaklı saldırganın üzerine sürdü.

Soruşturma başlatıldı

Avusturyalı yetkililer olayla ilgili terör soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında, saldırganın geçmişi ve motivasyonları incelendi.

Avusturya İçişleri Bakanlığı, saldırganın terör örgütü DAEŞ'e bağlı olduğunu ve internet üzerinden radikalleştiğinden şüphelenildiğini açıkladı.