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Dünya
AA 17.02.2025 07:15

İsrail heyeti, ateşkes anlaşmasının "birinci aşamasının uygulanmasını" görüşmek için Doha'ya gidecek

İsrail müzakere heyeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının "birinci aşamasının uygulanmasını" görüşmek üzere yarın Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek.

İsrail heyeti, ateşkes anlaşmasının "birinci aşamasının uygulanmasını" görüşmek için Doha'ya gidecek

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun müzakere heyetine yarın Doha'ya gitme talimatı verdiği bildirildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun bu kararı ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile koordinasyon halinde verdiği ve heyetin "anlaşmanın birinci aşamasının uygulanmasını" görüşmekle yetkilendirildiği aktarıldı.

Doha'ya gidecek İsrail müzakere heyetinin, anlaşmanın ikinci aşamasını görüşme talimatı almak için kabine toplantısından çıkacak sonucu bekleyeceği kaydedildi.

İsrail kabinesi, yarın anlaşmanın ikinci aşamasını görüşmek için toplanacak

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğünü ve kabinenin yarın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek için toplanacağını açıklamıştı.

İkinci aşama müzakerelerinin 3 Şubat'ta başlaması gerekiyordu

Hamas ve İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre ikinci aşama müzakerelerinin, birinci aşamanın yürürlüğe girmesinden 16 gün sonra (3 Şubat) başlaması gerekiyordu.

Katar'ın başkenti Doha'ya heyet göndermeyi 2 Şubat'ta erteleyen İsrail, ikinci aşama müzakerelerinin 3 Şubat Pazartesi günü Netanyahu ve Witkoff'un Washington'da yapacağı görüşmeyle başlayacağını öne sürmüştü. Witkoff'un daha sonra diğer arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın yetkilileriyle görüşeceği kaydedilmişti.

İsrail müzakere heyeti, 8 Şubat'ta Doha'ya gitse de heyete ikinci aşamayı müzakere etme yetkisi verilmemişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ikinci aşama müzakerelerini sabote etmekle suçlanıyor.

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