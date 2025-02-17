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Dünya
AA 17.02.2025 07:13

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Ukrayna'ya verdiğimiz destek geri ödemeyi hak etti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ülkesinin Rusya ile savaşan Ukrayna'ya yaptığı milyarlarca dolar desteğin karşılığında "geri ödeme" almayı hak ettiğini belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Ukrayna'ya verdiğimiz destek geri ödemeyi hak etti

Waltz, "Fox News Sunday" programında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "yükünü" yıllarca çektiğini ifade eden Waltz, ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı milyarlarca dolar destek karşılığında "geri ödeme" almayı hak ettiğini söyledi.

Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'ye devretmesini öngören anlaşmayı kabul etmesinin "çok akıllıca" olacağının altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dinamikleri yeniden gözden geçirdiğini vurgulayan Waltz, "Trump ile ortak çalışmaktan daha iyi bir garanti" olamayacağını kaydetti.

Beyaz Saray: Zelenskiy'nin, maden kaynaklarının yarısını ABD'ye devretmeyi reddetmesi "dar görüşlülük"
Beyaz Saray: Zelenskiy'nin, maden kaynaklarının yarısını ABD'ye devretmeyi reddetmesi "dar görüşlülük"

Zelenskiy öneriyi reddetmişti

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD'nin ısrarlarına rağmen askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'ye devretmeyi öngören anlaşma taslağını imzalamayı reddettiği belirtilmişti.

Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda bunun karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.

Zelenskiy, ülkesindeki maden kaynaklarına "müttefiklerden yatırım çekmeye açık" olduklarını söylemişti.

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