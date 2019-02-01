Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı Ümit Vural, olayı tesadüfen öğrendiklerini, başta Eğitim Bakanlığı olmak üzere ilgili makamlardan konuyla ilgili herhangi bir bilgilendirmenin kendilerine yapılmadığını söyledi.

"Din dersi bölümünde İslam yazmalıdır"

Vural, yapılan değişikliği şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade ederek, böyle bir uygulamaya anlam veremediklerini dile getirdi.

"Burada söz konusu olan din dersi, o dini temsil eden kurum ya da kuruluş ele alınmıyor, ele alınan din, o dinin adı da İslam. Doğal olarak din dersi bölümünde İslam yazmalıdır. Müslümanları temsil eden kurumun kısaltması olan İGGÖ yazmamalıdır" diyen Vural, diğer dini cemaatlere yönelik böyle bir düzenlemenin bulunmadığına dikkati çekti.

Vural, "Yahudilik yerine buradaki Yahudi cemaatinin AYC kısaltması kullanılmamakta hakeza, Protestanlar ya da farklı dini gruplara yönelik de benzer bir uygulama da söz konusu değil" dedi.

Bakanlığa konunun aydınlatılması için yazı yazdıklarını ifade eden Vural, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Müslümanlara yönelik ayrımcılığın artış gösterdiği ülkede aşırı sağcı koalisyonun iktidara gelmesiyle başta Müslümanlar olmak üzere yabancı ve göçmenlerle ilgili sert uygulamalar yürürlüğe girmişti. Son olarak anaokullarında başörtüsü yasağı getiren hükümet, ilkokullara yönelik de başörtüsü yasağını hayata geçirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA