Sunday Times gazetesinin Amerikalı muhabiri Marie Colvin'in, Suriye'nin Humus kentinde basın merkezine atılan bombalar altında hayatını kaybetmesinin üzerinden 7 yıl geçti.

Colvin'in ailesinin, Beşar Esed rejimi aleyhine Amerika Birleşik Devletlerinde açtığı davada karar çıktı.

ABD mahkemesi, Suriye rejiminin Marie Colvin'in öldürülmesinden sorumlu olduğuna hükmetti ve Colvin'in ailesine 300 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Roketli saldırıda Colvin'in kasıtlı olarak hedef alındığı vurgulandı.

Mahkeme, rejimin saldırısını “devlet düşmanları” olarak nitelendirdiği medyaya yönelik uzun zamandır devam eden şiddet politikasının bir parçası olarak tanımladı.

Sunday Times gazetesinin Amerikalı muhabiri Marie Colvin, Suriye'nin Humus kentinde basın merkezine atılan bombalar altında hayatını kaybetmişti.

Esed rejimi, "ülkeye yasa dışı giriş yaptığı için başına gelen her şeyden kendisi sorumludur” sözleriyle sivillere yönelik saldırısını savunmuştu.

Kaynak: TRT Haber