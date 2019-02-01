ABD'nin Texas'taki gözaltı merkezinde tutulan göçmenler, merkezdeki koşulları protesto etmek için geçtiğimiz ay açlık grevine başladı.

AP News'in haberine göre, Texas'taki bir gözaltı merkezindeki yetkililer, açlık grevine başlayan 6 göçmeni burun tüpleriyle zorla besliyor.

Texas'ta bulunan El Paso gözaltı merkezindeki çoğu göçmenin, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumundan (ICE) gelen yiyecekleri reddettikleri belirtiliyor.

30 günden fazla bir süredir grevdeler

Avukatlar, bazı göçmenlerin 30 günden daha fazla bir süredir yemek yemeyi reddederek, hızlı bir şekilde kilo verdiklerini söylüyor.

Habere göre, El Paso gözaltı merkezinde tutulan özellikle Hindistan ve Küba'dan gelen göçmenler, gardiyanlar tarafından sözlü suistimale uğradıkları, sınır dışı etmekle tehdit edildikleri için greve başladıklarını söyledi.

Göçmenler ayrıca, yasal işlem beklerken gözaltında tutuldukları sürenin uzun olmasından da şikayetçiler.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu, perşembe günü, El Paso'da açlık grevinde olan 11 göçmenden 6'sının burun tüpleriyle beslenmek zorunda kaldığını onayladı.

Kaynak: AP News