Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye-AB ilişkilerini ve sürece ilişkin diplomasi trafiğini değerlendirdi.

Türkiye-AB arasındaki havacılık anlaşması

Romanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığının Türkiye-AB ilişkilerine yansımalarını değerlendiren Berger, görevi üstlenen her AB Konseyi Dönem Başkanının sürece katkıda bulunduğunu ancak üyelik konusunun uzun vadeli bir konu olduğunu vurguladı.

Berger, "Uzun dönemde önemli olan, kurumlarla ve Brüksel ile kurulan ilişkidir. AB-Türkiye ilişkileri daha çok Brüksel'in ve Brüksel'deki komitelerin yaptıklarıyla alakalı bir süreç. Biz de 2019'un ilk yarısı için yoğun bir program hazırladık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve AB'nin Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc'un salı günü Brüksel'de bir araya geleceğini söyleyen Berger, şunları söyledi:

"İki önemli konuyu ele alacaklar. Bunlardan biri Türkiye ve AB arasında müzakereleri devam eden havacılık anlaşması. Yeni havalimanı ile Türkiye önemli bir havacılık merkezi olacak. Bu anlaşma bu nedenle çok önemli."

Berger, Bakan Turhan ve AB Komiseri Bulc'un ele alacağı diğer konunun ise Avrupa ve Asya arasında malların taşınmasını kolaylaştıracak proje olduğunu anlattı.

Büyükelçi Berger ayrıca Türkiye ve AB arasındaki ekonomi alanındaki temaslar çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile 28 Şubat'ta İstanbul'da görüşeceğini kaydetti. Berger, bu görüşmeden bir gün önce de Türk ve Avrupalı iş adamlarının Türkiye Avrupa İş Konseyinde bir araya geleceğini söyledi.

"Suriye'deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak istiyoruz"

Berger, Ankara Anlaşması kapsamında AB ile Türkiye arasındaki en yüksek karar organı olan "Ortaklık Konseyi" toplantısının üç yılın ardından mart ayının ortasında yapılacağını kaydetti.

Ortaklık Konseyi çerçevesinde bir dizi önemli konferans düzenleneceğini dile getiren Berger, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlardan biri doğrudan Türkiye ile ilgili, biri Türkiye'nin de önemli rol oynadığı uluslararası konular hakkında olacak. Bir diğeri ise mülteciler ve Suriye'deki genel durum hakkında olacak. Bu konferans 13-14 Mart'ta düzenlenecek ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu davete olumlu yanıt verdi, o da gelecek."

Suriye konulu bu konferansta birçok konunun ele alınacağını belirten Berger, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar mültecilere nasıl destek verildiğini, Suriye'deki insani duruma ilişkin neler yapıldığını gözden geçireceğiz. En önemlisi, uluslararası toplum olarak siyasi sürecin ilerlemesine nasıl destek olacağımızı ele alacağız. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, birkaç gün önce Ankara'yı ziyaret eden Geir O. Pedersen'i Suriye Özel Temsilcisi olarak atadı. Tıpkı daha önce (önceki BM Suriye Özel Temsilcisi) Staffan de Mistura ile olduğu gibi şimdi de BM'ye destek olmak istiyoruz. Türkiye ve AB aynı gemideyiz, Suriye'deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak istiyoruz.

Konferansın ana odağı bu olacak çünkü insani koşulların, mülteci konusunun ve pek çok şeyin altında yatan neden de bu. Ayrıca mültecilere ev sahipliği yapan Ürdün, Türkiye, Lübnan gibi ülkelerdeki durumu da ele alacağız. Bakan Çavuşoğlu davet edildi ve katılmayı kabul etti. (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi) Federica Mogherini kendisiyle temasta. Türkiye'nin dahil olduğu Astana ve Soçi süreçleri de göz önünde bulundurulduğunda, Çavuşoğlu'nun konferansa büyük katkı sunacağını ve görüşmelerde önemli bir etki bırakacağını düşünüyorum."

AB üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Romanya'nın başkenti Bükreş'te dün ve bugün düzenlenen Gymnich Toplantısı'na da değinen Berger, toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımının meslektaşlarıyla görüş alışverişinde bulunması bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye-AB liderler toplantısı

Berger, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bulgaristan'ın Varna kentinde geçen yıl mart ayında bir araya geldiği toplantının "zirve" değil, "liderler toplantısı" olduğunun altını çizdi.

Romanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığında da Varna formatında bir toplantının yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Berger, "Türkiye böyle bir toplantıya ilgi gösteriyor. Biz de en üst makamları da içeren, her düzeyde güçlü bir diyaloğun sürdürülmesinden yana olduğumuzu hep vurguluyoruz. Bu nedenle toplantı yapılmasına dair bir fikir var. Ancak kesin tarihe ilişkin bir bilgim yok" dedi.

İki ay içinde Türkiye'de yerel seçimlerin, Avrupa'da ise Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin yapılacağını hatırlatan Berger, Türkiye-AB liderler toplantısı planlanırken bu durumun da göz önünde bulundurulması gerektiğini, bu nedenle tarihi bilmediğini kaydetti.

Kaynak: AA