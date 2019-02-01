ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratlar arasında Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvara 5,7 milyar dolar fon ayrılması konusunda çıkan anlaşmazlık nedeniyle ABD hükümetinin 35 gün kapalı kalmasının ardından taraflar arasında anlaşmazlık hala devam ediyor.

ABD Meclis Başkanı Nancy Pelosi, dün düzenlediği basın toplantısında, Başkan Donald Trump’ın yaptığı açıklamaların halkın iradesini yansıtmadığını belirtti.

Pelosi: Mevzuatta duvar parası olmayacak

Pelosi, Başkan Donald Trump ile iki taraflı yapılan müzakerelerde taraflar arasında yürütülen anlaşmalarda ABD’nin güney sınırı boyunca yapılması planlanan duvar inşaatı için fon aktarılmayacağını söyleyerek, "Mevzuatta duvar parası olmayacak. Hükümetin müzakereleri 10 Şubat’a kadar bitirmesi gerekiyor. Ülkeye daha fazla girişleri teknoloji ile önlemek konusunda önerileri olursa, bu tür detayları da müzakere edebiliriz" dedi.

Trump: Duvarı inşa etmeye devam edeceğim ve duvarı bitireceğiz

ABD Başkanı Donald Trump ise Oval Ofis'te gazetecilere verdiği demeçte, Demokratların müzakerelerdeki şu ana kadarki duruşunu eleştirerek, Pelosi'nin oyun oynadığını söyledi.

Trump, bir başka açıklamasında da, “Duvarı inşa etmeye devam edeceğim ve duvarı bitireceğiz. Şimdi ulusal bir acil durum ilan edip etmeyeceğimi göreceksiniz” ifadelerine yer verdi.

Trump ayrıca, ABD’de hükümetin açılmasının ardından Cumhuriyetçiler ve Demokratlar’dan oluşan komisyonun sınır güvenliği konusunda müzakerelere başlaması hakkında "Cumhuriyetçiler ve Demokratlar'dan oluşan ve şu anda sınır güvenliği konusunu görüşmek üzere toplanan komisyon, duvar ya da fiziksel bariyer konusunu görüşmüyor ya da düşünmüyorsa zamanlarını boşa harcıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Trump 15 Şubat'a kadar süre vermişti

ABD hükümetinin 3 haftalığına yeniden açılacağını belirten Trump, hükümetin 15 Şubat'a kadar açık olacağını ve bu süre içinde sınır güvenliği konusunda bir uzlaşma sağlanmasını beklediğini vurgulamıştı.

Anlaşmada Meksika sınırına duvar için kendisinin istediği 5,7 milyar dolarlık bütçenin şimdilik yer almadığını söyleyen Trump, "Eğer Kongre sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamazsa 15 Şubat'ta hükümet yeniden kapanır ya da ben Anayasa çerçevesinde elimdeki başka yetkileri (Acil Durum ilan etme) kullanırım" demişti.

"Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak benim en önemli önceliğim. (Güney sınırına) Güçlü ve güvenli bir bariyer olmaksızın sınırımızı koruyamayız" değerlendirmesini yapan Trump, güney ülkelerinden çok sayıda suçlu, yasa dışı göçmen ve uyuşturucunun geldiğini ifade etmişti.

Kaynak: AP News, Reuters