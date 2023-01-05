Avusturya Sağlık Bakanı Johannes Rauch, basına yaptığı açıklamada, ülkede olası yeni virüs varyantlarının yayılmasını önlemek için Çin'den Avusturya'ya seyahat edenlere yönelik PCR-testi zorunluluğunu hayata geçirme kararı aldıklarını söyledi.

Rauch, virüsle mücadelede bu adımın gerekli olduğunu kaydederek testlerin 48 saat geçerli olacağını ifade etti.

Kontrollerin, Çin'de uçağa binmeden hava yolu şirketleri tarafından yapılacağını kaydeden Rauch, bunun için bu ülkeden doğrudan Avusturya'ya uçan firmalarla görüşüldüğünü dile getirdi.

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Rauch, test zorunluluğuna ilişkin seyahat düzenlemesinin en kısa sürede yürürlüğe gireceğini belirterek uçuş sırasında yolcuların maske takmasının da tavsiye edildiğini sözlerine ekledi.

Bu arada Avusturya'nın yanı sıra Belçika, Almanya, İsveç ve Yunanistan da bugün Çin'den bu ülkelere seyahat edenlere yönelik test şartının aranması kararı aldı.

Çin'den gelenlere yönelik test zorunluluğu

Çin'in geçen ayın başında COVID-19 tedbirlerini gevşetmesinin ardından ülkedeki artan vakalar ve kitlesel yayılmadan endişe duyan çok sayıda ülke, Çin'den gelecek yolculara yönelik tedbir alacağını bildirmişti.

İtalya, İspanya, Fransa gibi Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yanı sıra ABD, Hindistan, Japonya, Malezya, İngiltere, Avustralya ve Kanada gibi birçok ülke, Çin ve bölgelerinden seyahat eden yolculara test uygulanması ve sağlık durumlarının izlenmesine yönelik önlemler duyurmuştu.

AB Komisyonu da Birlik genelinde koordineli şekilde aynı tedbirlerin uygulanmasını istemiş, AB ülkelerinin büyük çoğunluğu da bu görüşe katılmıştı.